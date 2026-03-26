Recours au TAS: Abdoulaye Fall «refuse la fatalité» face «à un braquage administratif le plus grossier»

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a annoncé que son pays «refuse la fatalité» après le «braquage» opéré par la Confédération africaine de football (CAF), qui a décidé de déposséder le trophée de la CAN 2025 au Sénégal, au profit du Maroc. Ces propos ont été tenus, ce jeudi 26 mars, à l’occasion d’une conférence de presse d’Abdoulaye Fall et de ses conseils, alors que la veille, le Sénégal a officiellement déposé un recours auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester la décision de la CAF.



«Face à ce qui s'apparente à un braquage administratif le plus grossier et unique de l'histoire de nos sports, la Fédération Sénégalaise de Football refuse la fatalité. Le Sénégal ne ploie pas les genoux et ne transige pas avec ses valeurs», a dit Abdoulaye Fall. Il a aussi soutenu que ce «combat dépasse aujourd'hui le simple rectangle vert et l'élite sportive».



En poursuivant, il a précisé que la bataille judicaire vise à «rétablir les faits, à démontrer la validité inaliénable» du trophée de la CAN et de montrer «la forfaiture dont le Sénégal est victime» dans cette affaire.



Le président de la FSF a aussi évoqué le sort des supporters sénégalais condamnés au Maroc à des peines de prison allant de six mois à un an pour des actes de violences en rapport avec la finale de la CAN, le 18 janvier, et dont le procès en appel est en cours. «Il s'agit de défendre l'honneur de nos joueurs spoliés, de préserver l'intégrité du football africain et surtout de lutter de toutes nos forces pour nos 18 supporters actuellement incarcérés dans les geôles marocaines et otages d'un chantage diplomatique inacceptable», a-t-il ajouté.



Abdoulaye Fall croit enfin que le Sénégal sortira victorieux de «cette croisade morale et juridique», en raison de son «équipe de professionnels aguerris dotés d'une expertise incontestable» en droit.