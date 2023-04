Recréer de l’espoir (socio-économique) dans les terroirs de l’intérieur (Par Mouhamed Lamine Bara Lo)

C’est avec beaucoup de plaisir que je constate la dynamique enclenchée par Ousmane SONKO dans la ville de Ziguinchor. L‘évolution du budget de la ville et sa structuration renseignent sur le potentiel de nos terroirs où tout est pratiquement à faire.



Je garde le même espoir pour mon terroir. Le département de Mbacké, dont TOUBA est le poumon-Centre, dispose d’un potentiel qui peut faire le bonheur des populations locales et de tout le Sénégal. TOUBA peut créer des emplois, partant d’une création de valeurs réelle, et faire revivre le centre-ouest du pays. Entre le potentiel et les capacités réelles souhaitées, il faut de l’ambition, de la vision et de la volonté.



À l’image de TOUBA d’autres terroirs peuvent s’inscrire dans cette dynamique et réduire, ainsi, la pression qui pèse sur Dakar et qui ne s’explique que par une iniquité territoriale.



C’est l‘ambition de FARLU de relever les défis de développement de TOUBA et du Baol à travers un leadership politique répondant aux aspirations des populations.



Par Mouhamadou Lamine Bara LO

Président mouvement FARLU