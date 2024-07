Recrudescence des accidents de la route : Ousmane Sonko annonce la tenue d'une réunion la semaine prochaine

Le Premier ministre, Ousmane Sonko s’est prononcé sur la recrudescence des accidents dramatiques de la route. S’exprimant en conseil des ministres ce mercredi 31 juillet, il a informé les membres du gouvernement de la tenue d’une réunion du Comité interministériel sur la sécurité routière, la semaine prochaine.



"La réunion sera consacrée, d’une part, à l’évaluation de l’état de mise en œuvre des mesures maintes fois arrêtées à chaque succession d’accidents meurtriers et, d’autre part, aux résolutions fermes à prendre pour mettre un terme au laxisme noté en la matière, alors que les facteurs à l’origine de ces accidents sont suffisamment documentés et maîtrisables", lit-on dans le communiqué.



Dans ce sillage, le Premier ministre a évoqué le calendrier des Conseils et Réunions interministériels prévus aux mois d’août et de septembre 2024.



"Outre la réunion portant sur l’évaluation de la préparation de l’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse au Sénégal en 2026, ces rencontres seront respectivement consacrées à la sécurité routière, aux infrastructures maritimes et portuaires, à l’approvisionnement en eau potable, à la problématique de l’état civil, à la coupe du bois et à la déforestation, à la facilitation de l’accès au logement social, au retour des déplacés de Casamance ainsi qu’au Plan de relance de la Compagnie Air Sénégal", a-t-il annoncé.