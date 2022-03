Recrudescence des cas de suicides au Sénégal: les causes d’un phénomène qui emporte surtout les jeunes

Il y a une grande négligence de la maladie mentale au Sénégal

Eviter de stigmatiser les personnes dépressives

En 2020, le constat était le même. 12 cas avaient été enregistrés entre juin et août. PressAfrik avait contacté le psychologue Khalifa Diagne pour déterminer les causes exactes de ces cas de suicides.M. Diagne est d’avis qu’ « il y a lieu de soutenir que ces faits relatés ne seraient pas étrangers à des problèmes comportementaux. Lesquels problèmes sont exacerbés par une grande négligence de la maladie mentale au Sénégal. Il suffit tout simplement de visiter les hôpitaux psychiatriques au Sénégal pour s'en rendre compte ».Les gens font recours au suicide pour diverses raisons, si l’on en croit au psychologue qui emprunte la pensée de l’ancien président sénégalais, Léopold Sédar Senghor pour expliquer un tel acte.« Senghor disait que le suicide, c'est l'exigence dernière de l'honneur. C'est pour dire que le suicide comme acte peut avoir un soubassement sociétal. Un déshonneur avec lequel on ne peut plus vivre, une situation qu'on ne peut pas supporter, une déception sur une question dont l'enjeu pour le sujet était une question de vie ou de mort... », a soutenu M. Diagne. Avant d'indiquer que « tout ça doit être relié à l'état psychologique fragile de la personne. Il est par exemple fréquent de soupçonner des tendances suicidaires chez les patients qui souffrent de dépression ».Les tentatives de suicide mettent en danger la vie des personnes qui souffrent de dépression. Il s’agit d’une blessure auto-infligée ayant pour but d’affaiblir le corps et ses capacités de résistance. Ces personnes peuvent être aidées selon M. Diagne. Pour ce faire, il nécessite « un traitement et un suivi psychiatrique à temps suivi ».« Le patient, une fois en situation de relative stabilité psychologique, doit bénéficier d'une psychothérapie de soutien, être amené à comprendre et vivre avec sa maladie. Car un peu partout dans le monde, des personnes insoupçonnées de toutes les catégories socioprofessionnelles qui bénéficient d'un suivi médical approprié vit avec leur maladie mentale», a informé notre interlocuteur.Khalifa Diagne invite l’entourage ou la famille de personne dépressive à éviter la stigmatisation ». « L'essentiel, c'est de bien suivre son traitement et de respecter ses rendez-vous. Pour ce faire, le soutien de l'entourage familial est capital. Mais dans cet accompagnement, la stigmatisation doit être évitée », a-t-il conclu.