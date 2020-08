Recrutement d'agents pénitentiaires pour être formés en Greffe: Me Ayé Boun Malick Diop dénonce un "acte ignoble du ministre de la Justice"

​Le ministre de la Justice a recruté 38 agents pénitentiaires pour subir une formation à l'Ecole des magistrats et des greffier, et que la formation est de 10 jours, selon le Secrétaire général du Sytjust. En conférence de presse conjointe avec l'Unsas ce jeudi, Me Ayé Boun Malick Diop a dénoncé cet acte et rappelé les conditions à remplir pour être greffier. Selon lui, il faut d'abord être admis au concours de greffier des services judiciaires et que la duré de formation est de 2 ans avec stages de 6 mois.



"Nous déplorons cet acte ignoble. Le ministre ne respecte non seulement pas les règles pour devenir greffier, mais leur formation est médiocre, car aucun professeur n'est diplômé ou spécialiste dans ce domaine. Toute cette injustice n'est rien d'autre pour montrer aux greffiers que le train va être en marche même en cas de grève. Les magistrats devraient être solidaires et ne pas accepter cela", a-t-il déclaré devant les journalistes.