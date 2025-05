Finale CAF (Aller) : Pyramids douche Pretoria et rêve du sacre au Caire

La première manche de la finale de la Ligue des champions CAF a tenu toutes ses promesses ce samedi à Pretoria. Dans une ambiance survoltée, Mamelodi Sundowns et Pyramids FC se sont quittés sur un score de parité (1-1), au terme d'un match tendu, marqué par un finish renversant.



Les Sud-Africains pensaient avoir fait le plus dur. Dominateurs dans le jeu, ils ouvrent logiquement le score à la 54e minute grâce à Lucas Ribeiro, opportuniste dans la surface après une belle action collective. Pretoria explose, les Sundowns prennent l'avantage dans leur antre.



Mais les Égyptiens n'ont jamais abdiqué. Solidaires, organisés, ils résistent aux assauts sud-africains et guettent la moindre opportunité. Elle viendra... dans les toutes dernières secondes. À la 94e minute, Walid El Karti surgit dans la surface pour conclure un centre éclair et faire taire le Loftus Versfeld Stadium. Un but qui change tout.



Avec ce nul précieux à l'extérieur, Pyramids FC prend une option psychologique avant le match retour au Caire, prévu le dimanche 1er juin. De leur côté, les Sundowns devront réaliser l'exploit en terre hostile s'ils veulent décrocher un deuxième sacre continental.



Une chose est sûre : la finale est loin d'avoir livré son verdict.