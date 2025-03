Recrutement de 4000 agents de santé : le Ministre Ibrahima SY prend les sénégalais pour des demeurés, (Par Ansoumana DIONE)

Le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale, le Docteur Ibrahima SY a annoncé dans une émission à la RTS, ce dimanche 02 mars 2025, le recrutement de 4000 agents de santé d'ici 2029. En le disant, il sait pertinemment qu'il ne dit pas la vérité et je le défie. Il veut nous prendre pour des demeurés, ce que nous n'accepterons pas en notre qualité d'acteur du secteur. Jamais, il ne sera en mesure d'expliciter ses propos sur le nombre exact de médecins, infirmiers, sages-femmes, travailleurs sociaux, pour ne citer que ceux-là. Ce n'est pas parce qu'il est l'invité de la RTS, que le Ministre en charge de la Santé et de l'Action Sociale puisse se permettre de relater des contre-vérités, après avoir arbitrairement bloqué des contrats obtenus en bonne et due forme, depuis plusieurs années. Qu'il arrête !



Il est grand temps que cesse la manipulation de la part de ce nouveau régime, notamment concernant la santé de la population sénégalaise. Au lieu de démissionner pour son incompétence connue de tous les citoyens, il essaie de se faire entendre à travers des promesses non fondées pour faire plaisir au Président Bassirou Diomaye FAYE et à son Premier Ministre Ousmane SONKO. En réalité, le Ministre Ibrahima SY est la seule personne qui ne sait pas jusqu'ici que le peuple ne croit plus en lui. Dans cette émission à la RTS, il a évoqué des contrats qui n'étaient pas conformes aux diplômes requis, ignorant qu'une certaine expérience dans un domaine peut permettre à un citoyen d'occuper un poste de Conseiller, comme c'est le cas d'Ansoumana DIONE à la Direction Générale de l'Action Sociale, oubien ?



Attention, je tiens surtout à préciser. Même en ma qualité, jusqu'ici, de Conseiller à la Direction Générale de l'Action Sociale, je ne compte plus renouveler mon contrat. Mais, il est important de faire comprendre aux populations que le régime actuel est entrain de porter de graves préjudices à d'honnêtes citoyens, pour non appartenance au PASTEF. Et, ce n'est pas parce que des électeurs ont fait confiance à un parti politique pour qu'il se croit tout permis.



En clair, le secteur de la Santé et de l'Action Sociale a besoin de l'ensemble de ses acteurs pour le bien-être des citoyens et personne n'ose dire que certains recrutements ont été faits de façon injuste. Pourtant, Monsieur Boucar DIOUF ne serait pas nommé à la tête de l'Action Sociale, s'il n y avait pas ce changement de régime. Soyons intelligents.



Le 03 mars 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) - Tel : 77 550 90 82 - 70 745 88 47