Recrutement de Guy Marius Sagna et du Capitaine Touré : Barthelemy Dias n’envisage pas reculer devant les menaces de Macky

La réaction du maire de Dakar ne s’est pas fait attendre suite aux « menaces » du chef de l’Etat Macky Sall. En conférence de presse, ce jeudi 5 mai, Barthelemy Dias n’envisage pas de reculer sur le recrutement de Guy Marius Sagna et du Capitaine Touré. Il menace de porter le combat devant l'Organisation internationale du travail (OIT) pour faire cesser le harcèlement et la discrimination dont ces derniers font l’objet.



Répondant sur l’organigramme de son cabinet, Barthélémy Dias a soutenu que depuis son arrivée à la Mairie de Dakar, il a choisi plus de douze personnes dans son cabinet. « J’ai des chargés de mission, des conseillers techniques, des conseillers sociaux (…) pourquoi on me pointe du doigt concernant le recrutement de Guy Marius Sagna et du Capitaine Touré. Allez voir l’organigramme de la présidence de la République et de leur décision. Une chose est claire, dans l’organigramme de la présidence de la République, on ne peut avoir plus de 300 ministres conseillers, de conseillers techniques et des chargés de mission. C’est impossible. Donc, si le président de la République fait ce qu’il veut, qu’il me laisse le soin de travailler comme la loi me le permet », a-t-il indiqué.



Il souligne qu’il n’a pas de leçon à recevoir du chef de l’Etat qui serait, d’après lui, le premier à « violer » la loi sur le recrutement de son directeur de cabinet. « Je ne connais pas le directeur de cabinet du président de la République, mais la loi dit qu’on ne peut pas être directeur de cabinet du président de la République sans aucun diplôme universitaire».



Concernant le recrutement de Guy Marius Sagna, le maire de Dakar souligne que le poste de conseiller technique en charge de l’action sociale et de la réinsertion a toujours existé. « A la ville de Dakar, il y a la direction de l’action sociale. Au bureau municipal, on trouve l’adjoint au maire de Dakar en charge de l’action sociale de même que le Conseil municipal, il y a le président de commission de l’action sociale. Maintenant, en tant que Maire, j’ai le droit d’avoir dans mon cabinet un conseiller dans l’action sociale. Guy Marius Sagna est nommé par le maire de Dakar comme conseiller technique en charge de l’action sociale et il le restera et le demeura », a-t-il fait savoir.



Pour le recrutement du Capitaine Touré, Barthélémy Dias souligne qu’il l’a nommé comme conseiller technique en charge de la sécurité. « Ces gens (Guy Marius Sagna et Capitaine Touré) sont membres du cabinet et ils resteront membres du cabinet », a-t-il précisé.



Le maire de Dakar a indiqué qu’il veillera à ce que Capitaine et Guy Marius Sagna perçoivent convenablement leurs salaires même si l’Etat tente de les bloquer au niveau du trésor.



Barth promet de porter le combat devant les juridictions internationales. «J’ai décidé de saisir le bureau international du travail pour violation des articles n°111 et 190 et nous allons interpeller le bureau de l'Organisation internationale du travail ainsi que les centrales syndicales sur la discrimination, la violence et de harcèlement dont pour stopper le harcèlement dont sont victimes le Capitaine Touré et Guy Marius Sagna ».



Il a soutenu que les conseillers juridiques de la mairie de Dakar vont porter le combat à l’international.