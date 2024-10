Recrutements de chargés de mission à la Présidence : "Les mauvaises pratiques népotistes persistent" (TAS)

Le recrutement de quarante cinq (45) chargés de mission à la Présidence de la République, à la veille des élections législatives, a fini par installé la polémique. Des voix se sont levées pour accuser le parti Pastef et dénoncer un "népotisme". Therno Alassane Sall, membre de la coalition Senegal Kessé en vue des élections législatives du 17 novembre, s'invite au débat. Selon lui, "les mauvaises pratiques népotistes persistent"





"Des dizaines de recrutements de chargés de mission à la présidence de la République, à la veille des élections législatives. Pendant que les jeunes non encartés n’ont plus d’espoir et nombre d'entre eux n'ont pour seul PROJET que le « Barça ou Baarsàq ». Un constat implacable : les mauvaises pratiques népotistes persistent. Alioune Tine avait parlé « d’État pastefien », mais la réalité dépasse cette formule. C’est le « Système » honni qui perdure. En fin de compte, tout change, pour que rien ne change. Terrible", a-t-il écrit sur son compte X.