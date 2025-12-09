Redressement fiscal de 41,467 milliards FCFA : le fisc et woodside devant les tribunaux ce 18 décembre

La Direction générale des Impôts et Domaines (Dgid) et la compagnie pétrolière australienne Woodside Energy seront à nouveau devant les tribunaux ce 18 décambre 2025, après un renvoi ordonné lors de la dernière audience. Le litige porte sur un redressement fiscal de plus de 41 milliards de francs CFA réclamé par l'État du Sénégal à Woodside.



Depuis 2023, Woodside aurait refusé de payer des arriérés fiscaux que la DGID lui réclame. Des lors, l’opérateur avait saisi le tribunal de Dakar pour s’opposer formellement aux titres de perception sur la base desquels elle était poursuivie par l’administration fiscale. Lors de la dernière audience, le tribunal avait ordonné un renvoi ferme contre Woodside qui devra désormais à date ses observations avant les prochaines étapes de la procédure, signifiant que la prochaine audience sera la dernière pour les plaidoiries finales, sans report possible.



Selon les informations rapportées par le journal Libération, le fisc avait versé dans le dossier une pièce centrale. Il s’agissait d’une lettre adressée par Abdoulaye Daouda Diallo, alors ministre des Finances et du Budget à sa collègue Sophie Gladima. Dans cette lettre, l'administration fiscale confirme officiellement que la cession totale des droits et intérêts de la société Far Sénégal RSSD à Woodside n'était soumise à « aucun régime dérogatoire » et devait donc être pleinement imposée selon le Code général des impôts (Cgi). Alors que Woodeside prétendait que cette cession ne pourrait faire l’objet d’un redressement.



Dernièrement, l’opérateur avait porté l’affaire devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi), le tribunal arbitral de la Banque mondiale. Concernant cette procédure, l’italien Attila M. Tanzi a accepté ses fonctions d’arbitre suite à sa désignation par le Sénégal, le 18 septembre 2025.



Dans cette affaire, enregistrée au Cirdi à la date du 30 mai 2025, en plus de l’agent judiciaire, l’Etat du Sénégal a commis le cabinet Gide alors que Woodside a misé sur le cabinet Herbert Smith Freehills Kramer.



