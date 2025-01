Réduction de la dépendance aux importations : Ibrahima Thiam prône une stratégie économique ambitieuse pour le Sénégal

Le Sénégal, confronté à une dépendance économique croissante, se trouve dans une situation critique avec plus de 2500 produits importés, représentant un chiffre d'affaires de plus de 6 000 milliards de F CFA. Face à cette réalité, le gouvernement sénégalais met en place des stratégies pour limiter les importations et favoriser la production locale, avec une attention particulière portée sur le secteur de la friperie. Ibrahima Thiam, secrétaire d'État au développement des Petites et moyennes entreprises (PME) et Petites et moyennes industries (PMI), a mis en lumière les ambitions de l'État pour réorganiser la politique économique du pays, soulignant les efforts déjà en cours pour réduire cette dépendance.



L'invité du Jury du dimanche du 5 janvier 2025 a détaillé l'ampleur de la situation économique actuelle : « nous importons plus de 2500 produits, avec presque 6 000 milliards de chiffres d’affaires. On en exporte moins de 4 milliards. Donc on a un déficit structurel de presque 2500 milliards de balances commerciales ». Face à ce déséquilibre, le secrétaire d'État a réaffirmé l'objectif du gouvernement de transformer l'économie sénégalaise en une économie compétitive, capable non seulement de satisfaire la consommation locale, mais aussi d'attaquer les marchés sous-régionaux et internationaux.



Ibrahima Thiam a précisé que cette réduction de la dépendance à l'importation n'était pas simplement une question de décisions autoritaires. « Ce n’est pas une question d’autorité, ou céder à la pression, non. Nous avons un président de la République, un Premier ministre, un ministre de l'Industrie et du Commerce, et l’ensemble des membres du gouvernement qui suivent les orientations du chef de l’État et du Premier ministre, et qui cherchent à proposer des solutions », a-t-il affirmé. Selon lui, cette approche repose sur une collaboration étroite entre les acteurs économiques, les filières locales et le gouvernement, avec une forte dose de diplomatie et de sensibilisation pour faire évoluer les mentalités et favoriser une transition vers une économie plus autonome.



Le secteur de la friperie, souvent pointé du doigt comme un domaine de forte importation, fait partie des priorités dans cette réorganisation de la politique économique. L'État entend mettre en place des solutions pour encourager la production locale, tout en préservant les emplois et les secteurs économiques affectés par cette transition.



À terme, monsieur Thiam a insisté sur la nécessité d'une approche patiente et progressive. « Avec le temps, nous allons trouver des solutions aux différentes problématiques qu’on rencontre », a-t-il ajouté, soulignant que les efforts en matière de réduction de la dépendance aux importations nécessitent une vision à long terme et des actions concertées à tous les niveaux.