Réfection du Stade Demba Diop: la FIFA va participer à hauteur d'un (1) milliard de FCFA

Pour la réfection et la gestion du Stade Demba Diop, l'instance dirigeante du football mondial va contribuer d’un montant estimé à « un milliard FCFA pour les travaux», a fait savoir, Paul Dionne, le représentant du ministère des Sports, ce jeudi, à l'occasion, du lancement des travaux.



La secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, venue assistée à la cérémonie a indiqué que « l'idée (réfection du stade) est venue lors d’un petit déjeuner au palais avec le Président Macky Sall ». Et pour Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, la réouverture du stade Demba Diop sera une bonne chose pour le football sénégalais, du fait de l'accessibilité des lieux.



« Le Stade Abdoulaye Wade est très large. Nous avons tout le temps des problèmes pour le rendre plein. Raison pour laquelle nous avons pensé à la réouverture de Demba Diop. Il est très accessible. Le Stade Demba Diop représente toute une histoire. Et le sport féminin sera à l’honneur lors de la réouverture du stade. J’ai pris l’engagement et à partir de cette date, les clubs féminins de Dakar vont accueillir ici leurs adversaires. C’est une nécessité d’avoir un bon milieu pas loin de la ville », s'est rejoint M. Senghor



Le coût global du projet dépasse les cinq (5) milliards de FCFA, a fait remarquer le patron de la Fédération sénégalaise de football. Le Stade Demba Diop de Dakar qui comptait 14 500 places, va bénéficier d’une tribune de 20000 places. La fin des travaux est prévue dans 12 mois.



Rappelons, qu’en 2017, le Sénégal a subi le drame le plus meurtrier du football sénégalais. Huit (8) personnes ont perdu la vie dans ce stade mythique. Un pan de la tribune couverte s'était affaissée au moment où des supporters de l'US Ouakam et ceux de Stade de Mbour s'affrontaient.