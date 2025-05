Réforme de l’administration publique : l’État valide sa Lettre de politique sectorielle 2025-2029

Le Ministère de la Fonction publique et de la réforme du service public a procédé, ce jeudi 22 mai 2025, à la validation de sa Lettre de politique sectorielle (LPS) couvrant la période 2025-2029. Ce, lors d’un atelier tenu à Dakar. Cette activité qui marque une étape clé dans le processus de réforme administrative, s’inscrit dans le cadre de l’Agenda national de Transformation « Vision Sénégal 2050 », porté par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Conformément aux orientations présidentielles, cette réforme ambitionne de moderniser profondément l’administration publique sénégalaise afin d’en faire un levier central du développement économique et social.



Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, a rappelé que « l’ambition du président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est de bâtir une administration publique moderne, accessible, vertueuse et proactive ».



Il a souligné que cette dynamique de réforme repose sur la mise en place d’une nouvelle approche de la gouvernance publique : « Il s’agit d’opérer un changement radical de paradigme dans la gouvernance publique, de rompre avec les pratiques anciennes, et de faire de l’administration un véritable instrument de développement au service du citoyen, désormais perçu comme un client-contribuable ».



La LPS 2025-2029 articule sa stratégie autour de six priorités « l’amélioration de la qualité du service public et la participation citoyenne ; La modernisation de la gestion des ressources humaines de l’État ; La transformation digitale ; L’adaptation fonctionnelle de l’administration ; L’instauration d’une culture de la performance ; La transparence, le contrôle et la lutte contre la corruption. »



Un financement évalué à plus de 50 milliards F CFA



Pour concrétiser cette vision, un plan d’action structurant a été élaboré. Le financement de la LPS est estimé à 50,723 milliards F CFA, répartis entre 80 % de ressources publiques et 20 % de contributions privées. Le principal levier de mise en œuvre sera le Programme de Gestion intégrée et de Développement des Ressources humaines (PGI-DRH), doté à lui seul d’un budget de 48 milliards F CFA. Ce programme se décline en plusieurs projets couvrant la formation des agents publics, la réforme des carrières, la numérisation des RH, la stabilité sociale, la réforme salariale et le bien-être des fonctionnaires.



À ce propos, le ministre Boucal a insisté sur le fait que « la ressource humaine est le socle de toute administration performante. Nous devons investir dans la formation, la motivation et le bien-être des agents publics, pour qu’ils puissent pleinement remplir leur mission de service au public ». Un autre axe fort concerne » la transformation du service public, à travers la simplification et la digitalisation des services, l’amélioration de leur accessibilité et l’instauration d’une démarche qualité. »



Un processus participatif et un appui international



L’élaboration de la LPS a été conduite de manière inclusive, avec l’appui de la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE), du projet PRIEEG et de la Coopération canadienne à travers Affaires mondiales Canada et l’ÉNAP du Québec. Le ministre a salué le rôle du comité de pilotage, des équipes techniques et des partenaires pour leur contribution à ce processus stratégique aligné sur la Stratégie nationale de Développement (SND 2025-2029). « Ce document est le fruit d’un travail collectif et d’une démarche participative. Il traduit notre engagement commun à transformer durablement le service public sénégalais », a-t-il déclaré.



Ce nouveau cadre stratégique donne le cap pour une transformation systémique de l’administration sénégalaise sur les cinq prochaines années. L’objectif : faire du service public un outil au service du citoyen, sur tout le territoire, sans exclusion. En conclusion, Olivier Boucal a lancé un appel à l’engagement de tous les acteurs : « Les services publics et les agents qui les délivrent sont le visage et l’âme de la République. Notre responsabilité collective est de bâtir une administration digne, efficace et au service du peuple sénégalais ».