Refus d'ouverture des PV de Podor, Kanel, Ranerou et Matam: YAW prévient les résultats de la CNRV ne les engageront pas

Le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi, Déthié Fall qui faisait face à la presse soutient que le président de la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) n’a pas l’obligation de procéder à la publication des résultats ce jeudi à 17 heures. Il estime que, vu les irrégularités qu’ils ont relevées dans certains procès-verbaux, il n’y pas urgence à proclamer les résultats alors qu’ils ont jusqu’à demain vendredi 00 heure pour le faire. Selon Déthié Fall, le président de la CNRV leur a tout simplement refusé l’activité de vérification pour précipiter une proclamation. Il précise que si jamais les résultats sont publiés, cela ne les engagera pas.



« La Commission nationale de recensement des votes refuse l'ouverture des caisses contenant les PV des départements de Podor, Kanel, Ranerou et Matam pour vérification. Elle veut proclamer les résultats provisoires des Législatives aujourd'hui à 17 heures. L'inter-coalition YAW-Wallu dénonce ce refus et déclare que tout résultat qui sera publié aujourd'hui ne nous engagera pas », martèle Déthié Fall.



Mieux, avance le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi, « les Sénégalais nous ont donné une majorité absolue. Ce que je dis est mathématique. Nous sommes devant BBY. Rien ne peut justifier qu’ils veuillent, par le biais de la violation des lois, de l’empêchement d’exercice par l’inter-coalition au niveau du processus électoral et au niveau du Code électoral en son article Lo.142. Par ces voies-là, on ne peut pas accepter qu’ils confisquent les suffrages des Sénégalais qui nous ont mis devant… C’est inacceptable ».