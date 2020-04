Refus du G20 d’annuler la dette des africains: Déçu, Malick Gackou appelle les chefs d'États africains préparer un contre-plan post-Covid19

Les pays riches se sont opposés à une annulation des dettes des pays africains. Une décision qui plonge le président du Grand Parti, Malick Gackou dans une profonde déception.



"Je voudrais exprimer ma profonde déception après le refus catégorique du G20 d'accepter le principe de l'annulation de la dette des pays africains . Cette posture ahistorique jette un discrédit sur toute perspective de remise en cause des fondamentaux de l'ordre économique mondial déjà établi malgré les conséquences néfastes que la récession post-covid19 engendrera dans les économies fragiles de nos états" s'est il exprimé dans une note transmise à PressAfrik.



Car pour l'ancien parlementaire, il "est manifestement clair que les grandes puissances économiques ne souhaitent pas donner une nouvelle chance et un nouveau départ à l' Afrique "



Toutefois, il estime que " La nouvelle prise de conscience africaine sur le devenir de notre continent doit faire accélérer le processus de transformation de la place de nos états thuriféraires d'un système mondial en porte-à-faux avec toute perspective de développement. Le moratoire préconisé, même s'il constitue une avancée, ne fera que différer la désagrégation des économies africaines et ne peut-être acceptable que s'il contribue à faire amorcer la réflexion sur l'annulation de la dette pour une véritable relance des économies des pays pauvres."



Appelant ainsi, à la responsabilité des Chefs d'états africains de préparer d'ores et déjà un contre-plan de sortie de crise à soumettre au G20 pour la défense des intérêts supérieurs du continent et des perspectives de son développement dans le contexte trouble de la globalisation en déconstruction, Malick Gackou indiuque qu'"Ine fine , l'Afrique doit se réveiller et une réaction urgente s'impose sous la conduite et l' impulsion du Sénégal".