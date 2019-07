Regroupement des structures étatiques: les agences qui risquent de fondre

La volonté du président de la République de regrouper des structures étatiques se précise. Après la fermeture de consulats, notamment celui de Bordeaux, prévue le 7 juin prochain, d’autres agences et directions nationales risquent de sauter.



Le Cices et l'Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex) qui ont pratiquement la même mission (organiser des foires et faire la promotion des exportations) seront regroupés en une seule entité. Il sera de même pour l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) et la Direction du commerce extérieur.



Idem pour l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (Anpej) qui pourra être dissoute dans la Délégation à l'entrepreneuriat rapide (Der).



Selon « L’As », l’idée de fusionner l'Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises (ADPME) et la Direction des Pme est en gestation, sans compter la dissolution de l'Aeme (Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie) et l'Anamo (Agence nationale de la maison de l'outil).