Cérémonie d'ouverture des JOJ : Voies réservées, déviations et parkings, le plan de circulation de la Gendarmerie dévoilé

En prélude de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse prévue, samedi 31 octobre 2026 au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, le président de la commission transport circulation du CNHJ et chef du centre de soutien à la mobilité de la Gendarmerie nationale, le colonel Samba Fall, a présenté le dispositif d'organisation des déplacements.



Le plan prévoit la réservation exclusive de la voie la plus à gauche de l'autoroute, de la Patte d'Oie jusqu'à la sortie 12, entre 07 h et 19 h. Cette voie est attribuée aux véhicules des délégations officielles, aux porteurs d'un macaron COJOP, aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux services d'intervention et de secours.



Pour cette même catégorie de véhicules prioritaires, la sortie 11 de l'autoroute à péage est strictement réservée de 07 h à 23 h dans les deux sens de circulation.



Itinéraires recommandés pour l'accès au stade



Pour le public en provenance de Dakar, l'accès au stade Me Abdoulaye Wade s'effectue par les sorties 10 ou 12. Les automobilistes empruntant la sortie 10 poursuivent sur la route de Bargny jusqu'à l'intersection avec la nationale 1, puis continuent vers l'autopont de Diamniadio avant de rejoindre l'enceinte sportive. Les usagers optant pour la sortie 12 s'engagent sur la nationale 2 pour atteindre l'autopont de Diamniadio.



Les spectateurs effectuant le trajet depuis les autres régions sont invités à emprunter la sortie 12, à poursuivre sur la nationale 2 puis à utiliser l'autopont de Diamniadio pour regagner le stade.



Organisation du stationnement et déviations de trafic



S'agissant du stationnement, le grand public est orienté à hauteur des sphères ministérielles vers le parking ouest situé au niveau de la cité Senelec India. Les spectateurs des Jeux olympiques de la jeunesse sont dirigés vers le parking intérieur des sphères ministérielles et le long du terre-plein central de la rue 23.



Les usagers de la route non concernés par l'événement et venant de Dakar peuvent sortir à la hauteur de la sortie 10, poursuivre sur 500 mètres sur la route de Bargny, puis tourner à gauche sur la piste longeant la société Senico et l'autoroute.