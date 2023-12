Réintégration de Sonko confirmée par le tribunal de Dakar: Me El Haj Diouf annonce un pourvoi de l'Etat

Ousmane Sonko retrouve ses droits civiques suite à la décision du tribunal de Dakar qui ordonne sa réintégration sur les listes électorales. Une nouvelle qui n’est pas du gout de Me Elhadji Diouf, qui fait partie du pool d'avocats commis par l'Agent judiciaire de l'Etat. Il a annoncé un pourvoi en cassation



« Ceux qui jubilent aujourd’hui n'ont rien compris. La victoire éphémère de Ziguinchor va se reproduire. Parce qu’ils ont oublié que la Cour Suprême ne peut se contredire. Nous avons assisté à la décision d'un juge inférieur qui défie un juge supérieur. On va faire un pourvoi en cassation », a annoncé la robe noire.



Poursuivant, Me Elhadji Diouf a magnifié le travail de la justice qui selon lui, a toujours été indépendante. « Je me félicite de l'indépendance de notre justice. Cette dame de justice que Sonko a toujours insultée, a montré son indépendance de Ziguinchor et Dakar ».



A noter que le pourvoi en Cassation est du ressort de l'Agent judiciaire de l'Etat.