Rejet de l’abrogation de l’amnistie : Abdoul Mbaye critique Pastef et soutient Thierno Alassane Sall

Abdoul Mbaye a réagi après la décision du Bureau de l’Assemblée nationale de déclarer irrecevable la proposition de loi déposée par Thierno Alassane Sall pour abroger l’amnistie de 2024. Selon le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), le motif invoqué pour ce rejet est infondé.



« Le Pastef a rejeté la proposition de loi de Thierno Alassane Sall visant l’abrogation de l’amnistie. TAS et le Pastef l’avaient promis aux familles des victimes décédées et au Peuple », a écrit l’ancien Premier ministre sur Facebook.



Pour Abdoul Mbaye, le « prétexte retenu pour le rejet ne tient pas. Le futur révélera un jour pourquoi certains politiques ne tiennent pas à la recherche de la vérité ».



« Pour l’instant que tous sachent qu’on ne gouverne pas par les fausses promesses et le mensonge », a conclu le président de l’ACT.