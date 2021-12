Rejet de la proposition de loi criminalisant l’homosexualité : Aly Ngouille Ndiaye en phase avec Aymerou Gningue

Le débat sur la criminalisation de l’homosexuel continue toujours. Après le communiqué du président du groupe parlementaire BBY, Aymerou Gningue, qui estime que c’est un faux débat. Et même son de cloche du côté de l’ancien ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye juge cette proposition de loi inutile. Dans la mesure où il existe, selon lui, une législation sur les actes contre natures, qui règlent définitivement cette question.



« C’est une proposition de loi qui n’a même pas encore été étudiée et on attend de voir ce qui en sera fait. Je pense que les députés se prononceront si toutefois la loi est brandie. Il semble qu’il y ait même une proposition antérieure à celle-là qui est déjà sur la table de l’Assemblée nationale. J’avoue que je ne suis pas sûr que ça apportera grand-chose », a réagi l’ancien ministre de l’Intérieur sur la TFM.

Les gens interprètent beaucoup les termes juridiques, poursuit-il, « nous avons déjà eu une expérience malheureuse, parce que tout le monde sait qu’avec « la criminalisation de la drogue, nous avons beaucoup de jeunes, qui croupissent en prison pour un joint ».



« Je pense que ça n’en valait pas la peine. Il y a d’autres alternatives pour permettre de régler le problème. Je pense que la loi actuelle permet de traiter suffisamment les cas d’actes contre nature », a-t-il dit.



«Est-ce qu’il faut criminaliser ou pas, je ne suis pas un spécialiste du droit ? Je ne suis pas sûr que ça apportera quelque chose ».