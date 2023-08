Rejet des eaux de Fukushima: le Japon dénonce une vague de harcèlement téléphonique venue de Chine

Le Japon est inondé d'appels téléphoniques en provenance de Chine depuis le 24 août et le début du rejet en mer des eaux traitées de la centrale de Fukushima. Cette campagne de harcèlement téléphonique et d'appels sur internet à boycotter les produits japonais redouble d'ampleur, et vise un nombre toujours plus grand d'entreprises, de commerces et d'institutions japonais. Le Japon dénonce ces attaques et demande à Pékin de garantir la sécurité des résidents japonais en Chine.

RFI

