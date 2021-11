Rejets de ses listes : Adama Faye annonce des poursuites judiciaires contre les Préfets et Sous-préfets

Décidément très remonté par le sort qui lui a été réservé par les autorités, Adama Faye, beau-frère du président Macky Sall, a annoncé des poursuites contre les préfets et sous-préfets impliqués pour «faute grave». Cela fait suite à une vague de rejets de ses listes pour les élections locales de janvier 2022.



«Vous les préfets et sous-préfets qui faites semblant d'être atteints de la maladie du daltonisme, sachez qu'au-delà des recours en annulation de vos décisions honteuses, qui seront défendus par notre pool d'avocats, des poursuites judiciaires seront engagées pour faute grave. Et ce même au-delà du mandat de vos donneurs d'ordre», prévient-il, disant au président de la République qu'il ne compte pas croiser les bras devant une injustice les frappant.



«Si Monsieur le Président vous parvenez à vos fins en bloquant nos listes de la coalition Defar Sa Gokh, alors demandez aux régisseurs de vos prisons partout au Sénégal d'aménager des cellules et de prévoir notre séjour carcéral car cette bataille sera épique, fatale et sans concession aucune», fustige-t-il encore, réaffirmant sa gratitude pour le soutien qu'il a reçu durant ces épreuves, dans une lettre.