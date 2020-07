Relance Tourisme: les acteurs impactés par la Covid-19 sonnent la mobilisation à Saly

C’est par une journée d’investissement humain (set setal) dans la station balnéaire de Saly que les acteurs du tourisme ont amorcé le processus de relance de leur activité. Au moment où le monde entier est en proie à la pandémie Covid 19 avec ses implications sociales et économiques sans précédent, le Collectif des PME/TPE et acteurs de la chaîne de valeur tourisme, COMPACT/Yaatal, a décidé de sonner la mobilisation pour créer les conditions d’une survie à cette crise inédite et surtout amorcer une relance du secteur. Ce que les initiateurs ont appelé la "déclaration de Saly" fixe le cap pour cette structure quant à la réalisation de cet objectif de relance de notre tourisme dont l’embellie a été freinée par cette pandémie.



Le choix de Saly s’explique, selon les initiateurs de cette déclaration, par le fait que la station phare symbolise les réussites et cristallise les défis à relever pour garantir le développement durable d’un pilier de notre économie aujourd’hui fortement ébranlé par cette crise inédite. « Cette présente déclaration marque notre détermination à amorcer la relance du tourisme et à réhabiliter la station balnéaire de Saly, fleuron national. Cette station phare symbolise les réussites et cristallise les défis à relever pour garantir le développement durable d’un pilier de notre économie aujourd’hui fortement ébranlé par cette crise inédite », a dit le vice-président de COMPACT/Yaatal, Cheikh Saad Bouh Thiam.



Au-delà de la Petite Côte, le Collectif des PME/TPE et Acteurs de la chaîne de Valeur va se déployer dans l’espace national et compte s’impliquer fortement dans la relance du tourisme. «La reprise se fera sur de nouvelles bases, avec les innovations technologiques, numériques et les nouvelles tendances. La relance sera à la hauteur du potentiel touristique disponible dans divers espaces, notamment les pôles touristiques identifiés. Le tourisme étant une activité essentiellement portée par le secteur privé, exige une implication des acteurs à la base dans la mise en œuvre des orientations stratégiques définies par le gouvernement » ajoute COMPACT.



Par conséquent, au-delà des mesures incitatives concernant la résilience, le financement et la formation, la reprise des activités requiert des conditions d’exercice souples pour concilier la préservation de la santé publique aux enjeux économiques. « Nous sommes engagés à respecter un protocole sanitaire largement partagé qui préserve des risques de propagation du Covid 19, mais qui ne constitue pas en soi une contrainte insurmontable de plus pour les opérateurs touristiques ni une entrave à la compétitivité de la destination Sénégal », soulignent ces acteurs à la périphérie du secteur du tourisme, mais ô combien importants dans la chaîne de valeur. « Nous sommes persuadés que l’aménagement des espaces naturels et des sites culturels, la touristification des événements culturels, religieux et sportifs contribueront à la diversification », a réitéré Cheikh Saad Bouh Thiam.



COMPACT en phase avec la mesure de réciprocité appliquée aux Etats de l’U.E par le Gouvernement Cette initiative, bien que source d’espoir pour la relance du tourisme déjà sérieusement affecté par la crise sanitaire due au nouveau coronavirus, ne saurait être mise en œuvre avec succès sans une reprise du trafic international aérien en direction du Sénégal, rappellent les membres de Compact. L’Union Européenne, dans son plan de déconfinement, a publié une liste de quinze pays hors espace Schengen, seuls autorisés à envoyer leurs ressortissants en Europe et le Sénégal, «contre toute attente», estiment-ils, est exclu de cette liste. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir moult acteurs du secteur du tourisme qui voient en cette mesure «une deuxième mort programmée du tourisme national».



COMPACT /Yaatal se dit en phase avec le Gouvernement qui a décidé d’appliquer la réciprocité aux Etats de l’Union Européenne. C’est une question de dignité, pense Cheikh Saad Bouh Thiam. «Je suis content de voir le Sénégal répondre avec la hauteur. Il est tout à fait normal que lorsque des décisions de ce genre sont prises d’un côté, que le Sénégal puisse répondre avec la même position en disant, vous ne me voulez pas chez vous, je ne vois pas pourquoi je vais vous accepter chez moi; cela coule de source même si on parle de tourisme et de relance du tourisme et que, dans ce sens-là, on a besoin de l’arrivée du touriste étranger. Seulement, il ne faut pas oublier que ce touriste étranger n’est pas uniquement quelqu’un qui vient pour le loisir. Il y a plein de touristes qui viennent pour le tourisme d’affaires, donc qui viennent chercher de la richesse au Sénégal. Donc, si on nous empêche, nous, d’aller chercher de la richesse ailleurs, parce que les Sénégalais qui vont à l’étranger vont aller chercher de la richesse aussi, il me semble tout à fait réaliste que le Sénégal puisse dire je vous empêche moi aussi de venir faire des affaires chez moi», a soutenu le vice-président de COMPACT/Yaatal.



Le Témoin