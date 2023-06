Relance des chemins de fer : les travaux de réhabilitation livrés en décembre, assure Mansour Faye

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye a assuré que les travaux de réhabilitation des chemins de fer du pays, exécutés de 60 à 70%, seront livrés en décembre 2023.



« Nous sommes sûrs qu’à terme en décembre 2023, selon les délais contractuels, le train marchandises va rouler, soit en fin décembre, soit en début janvier (2024) », a dit Mansour Faye qui visitait les chantiers de réhabilitation des chemins de fer, à bord d’une des trois locomotives réceptionnées, qu’il a prise à Pout à destination de Diourbel, faisant une escale à la gare de Thiès.



Les travaux de réhabilitation des wagons et des rails sont en cours, a déclaré Mansour Faye, disant espérer que le tout soit réceptionné « à date échue ». Selon le ministre dont les propos sont rapportés par l’APS, les travaux concernent 8 lignes pour une distance de 2.000 kilomètres.



« La ligne Dakar-Tamba, en passant par Thiès reste prioritaire, même si d’autres destinations comme Mékhé et Tivaouane sont prévues. Les Chemins de fer du Sénégal (CFS) et les Grands trains du Sénégal (GTS) y travaillent », a-t-il assuré.



L’utilisation du train pour le transport de passagers, lors du prochain Magal, n’est pas à exclure, a laissé entendre Mansour Faye, relevant que les CFS travaillent à ce que l’utilisation du train voyageurs soit expérimentée, sur certaines portions, mais dans les règles de sécurité.



Après la fin des travaux en décembre 2023, le train de marchandises devra aussitôt reprendre du service, avant la reprise du train voyageur entre Dakar et Tambacounda. « Depuis que le président de la République a lancé, lors du conseil des ministres territorialisé de Thiès, les travaux de réhabilitation de la ligne Dakar-Tamba, énormément d’étapes ont été franchies », a relevé l’officiel.