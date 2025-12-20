Relation Sénégal - Gambie : Issa Bokar Sy appelle à l’avènement d’une Sénégambie nouvelle au service de l’intérêt général

Candidat déclaré à l’élection présidentielle gambienne de 2026, Issa Bokar Sy demeure convaincu qu’une Séné-Gambie nouvelle est non seulement possible, mais nécessaire pour l’avenir des deux peuples. Une ambition qui, selon lui, ne pourra se concrétiser que si les Africains acceptent de placer, en toute circonstance, l’intérêt général, l’humilité et la sagesse collective au-dessus des intérêts individuels.



Universitaire installé aux États-Unis, professeur au Jefferson County Public Schools de Louisville (Kentucky) et président de la Fondation/Mouvement Forward Gambia, Issa Bokar Sy s’est exprimé sur cette vision à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la diaspora sénégalaise. Une initiative qu’il a saluée avec « satisfaction et reconnaissance » envers les autorités sénégalaises.



Pour ce qu’il se définit lui-même comme un « gambien de naissance, séné-gambien par l’histoire et africain par conviction », cette journée constitue un signal fort. « Elle développe chez les Sénégalais de la diaspora un sentiment légitime de fierté d’appartenir à une nation qui reconnaît désormais officiellement le rôle stratégique de ses ressortissants vivant hors du territoire national », a-t-il soutenu.



Au nom du peuple gambien, Issa Bokar Sy dit s’associer à la diaspora sénégalaise pour saluer une initiative qu’il qualifie de « majeure et porteuse d’espoir ». Selon lui, l’instauration d’une journée nationale dédiée à la diaspora s’inscrit pleinement dans la dynamique de transformation impulsée par les nouvelles autorités sénégalaises, notamment à travers le thème retenu : « La diaspora sénégalaise, levier de la transformation du pays ».



L’universitaire estime que cette démarche contribue à changer le regard porté sur l’Afrique et sur le rôle de ses filles et fils vivant à l’étranger. « Elle permet de replacer la diaspora au cœur des politiques publiques de développement, non plus comme simple pourvoyeuse de transferts financiers, mais comme un acteur à part entière du progrès économique, social et politique », a-t-il affirmé.



Issa Bokar Sy a également tenu à saluer l’engagement de plusieurs figures panafricanistes et professionnels des médias qu’il considère comme de véritables artisans du changement, citant notamment Baba Aïdara, Alassane Samba Diop, Mouth Banne, ainsi que d’autres défenseurs de l’idéal panafricain.



Revenant sur l’expérience gambienne, le candidat à la présidentielle de 2026 a rappelé le rôle décisif joué par la diaspora dans les luttes citoyennes ayant conduit à la fin des abus de pouvoir en Gambie. Une mobilisation à laquelle, souligne-t-il, de nombreux citoyens et acteurs sénégalais avaient activement pris part, illustrant ainsi la profondeur des liens historiques, humains et politiques entre les deux pays.



À travers ce message, Issa Bokar Sy réaffirme sa foi en une coopération sénégambienne renouvelée, portée par des peuples conscients de leur destin commun et résolument engagés sur la voie d’une Afrique unie, juste et solidaire.