Les rumeurs de remaniement au sommet de l’État présentant Makhtar Diop comme favori pour le poste de Premier ministre ont été démenties par des investigations menées auprès de sources fiables par Social Net Link. L'actuel haut responsable international, dont le nom a circulé avec insistance dans les milieux politiques et économiques ces derniers jours, ne prévoit aucunement d'intégrer l'attelage gouvernemental.





Le dirigeant international se dit honoré par les spéculations entourant son nom, mais il n'accorde aucun intérêt particulier à ces conjectures. Selon ses proches, l'intéressé demeure pleinement concentré sur ses fonctions actuelles, engagé dans la conduite de projets structurants et de chantiers de développement d’envergure au sein de l’institution qu’il dirige.





À ce stade, l'hypothèse d'une nomination imminente de Makhtar Diop apparaît comme dénuée de fondement. Les informations relayées récemment par certains médias sont qualifiées de simples conjectures plutôt que de faits établis, l'intéressé n'envisageant aucun poste au sein du gouvernement à quelque niveau que ce soit.

