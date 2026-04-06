Deuil : Les Douanes sénégalaises perdent l'un de leurs hauts cadres, Ibrahima Ndiaye

L'Inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle, Ibrahima Ndiaye, est décédé. Figure respectée de l'administration douanière sénégalaise, le défunt a été accompagné à sa dernière demeure ce lundi 6 avril 2026.





La levée du corps s'est déroulée ce matin à 11h à la grande mosquée de Hann Maristes 1, suivie de l'inhumation dans la ville sainte de Touba.





La cérémonie de présentation des condoléances se tiendra ce mardi 7 avril 2026 à son domicile situé aux Maristes.





(Note : Bien que le texte initial mentionne le mois de février, la levée du corps ayant eu lieu « ce lundi » 6 avril 2026, la cérémonie de demain se tiendra bien le mardi 7 avril).

