Accident mortel sur l’axe Linguère–Matam : un mort et deux blessés graves, dont le maire d'Orofondé

Un accident de la circulation s'est produit ce lundi 6 avril 2026, aux environs de 7 heures, sur la route nationale reliant Linguère à Matam. Le drame est survenu à hauteur du croisement de Barkédji, une localité située à 30 kilomètres de la ville de Linguère.





Un véhicule de type 4x4, qui quittait Dakar pour rejoindre Matam, a effectué un dérapage suivi d’un renversement. Le choc a coûté la vie à un homme âgé de 65 ans, décédé sur le coup.





Parmi les passagers, le maire de la commune d'Orofondé (région de Matam), Adama Ba (45 ans), ainsi qu'un autre occupant du véhicule agé de 47 ans, ont été grièvement blessés.



​ Les sapeurs-pompiers ont procédé à l'évacuation des deux blessés et de la dépouille vers l’hôpital Magatte Lô de Linguère.

