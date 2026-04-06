Défense des droits : L'ONU alerte sur les attaques croissantes contre les libertés

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a rappelé que les droits humains demeurent universels et non négociables, conformément aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration intervient dans un contexte mondial marqué par des attaques croissantes contre ces libertés fondamentales.
Malgré des défis financiers persistants, l'organe onusien maintient ses activités quotidiennes de promotion et de protection des droits. L'institution réaffirme que la défense de la dignité humaine et de l'égalité constitue le socle indispensable à l'établissement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
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