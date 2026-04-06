Emploi et formation : Amadou Tidiane Wone prône une rupture avec l'élitisme universitaire pour un enseignement professionnel de masse

Le ministre-conseiller Amadou Tidiane Wone a appelé à une refonte profonde du modèle éducatif sénégalais, plaçant la formation technique et le secteur informel au cœur de la stratégie de développement impulsée par le président Bassirou Diomaye Faye.





Selon l'ancien ministre de la Culture, la réponse au défi de la jeunesse passe par un changement de paradigme radical : abandonner l'enseignement supérieur élitiste, qu'il juge inadapté aux réalités économiques actuelles, au profit d'un enseignement professionnel de masse capable d'insérer efficacement les jeunes dans le tissu productif.





La crise « endémique » des universités sénégalaises traduit, selon son analyse, les limites d'un système qui ne répond plus aux besoins du marché. Amadou Tidiane Wone soutient que la valorisation des métiers techniques et la professionnalisation des filières sont les seuls leviers capables de stimuler la production nationale de biens et de services. Cette approche vise à transformer le potentiel de la jeunesse en une force de frappe économique, tant pour la consommation intérieure que pour l'exportation.





L'analyse de Monsieur Wone réhabilite également le rôle du secteur dit « informel », qu'il désigne comme la véritable locomotive de l'économie nationale avec plus de 4 millions d'emplois. Plutôt que de marginaliser ce segment, il préconise de le structurer et de l'accompagner pour en exploiter toutes les opportunités.



En articulant cette reconnaissance du secteur productif réel avec une réforme de la formation, Amadou Tidiane Wone esquisse un nouveau modèle de développement centré sur la création de richesse et l'emploi durable.

