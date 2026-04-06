Cambriolage à Ouest-Foire : un militaire et un gendarme déférés pour vol en réunion

Trois individus, dont un militaire en service à Goudiry et un gendarme d’une unité de Dakar, ont été déférés au parquet pour « association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit ». Les faits se sont déroulés vers 04h du matin dans le quartier d'Ouest-Foire.
Selon les éléments de l'enquête de la Brigade de Ouakam, le militaire a utilisé le véhicule de son père pour transporter ses deux complices, un gendarme et un civil. Le trio a dérobé une moto de marque TVS à l'intérieur d'un domicile avant de prendre la fuite. Le propriétaire de l'engin, après avoir filmé la scène, a pris les suspects en chasse jusqu'à la mosquée de la Divinité à Ouakam.
Le militaire, qui se trouvait au volant au moment du déchargement de la moto, a été interpellé sur place. Ses deux complices ont initialement pris la fuite avant d'être identifiés et arrêtés à la suite des premiers interrogatoires. Les trois mis en cause ont reconnu les faits sur procès-verbal devant les enquêteurs.
-
Yeumbeul Sud : Six individus interpellés pour actes contre-nature et mise en danger d’autrui
-
Grève des transporteurs : Modou Kaire (contrôleur de l'UCRAO) «dénonce la mauvaise foi» du gouvernement
-
Grève des transporteurs : Aminata Touré invite les parties à un «esprit de dépassement et de consensus»
-
Grève des transporteurs: «La tenue d’un conseil interministériel est la solution» (Modou Ndiaye)
-
Digitalisation de l’administration : le service E-Sénégal de nouveau opérationnel après un «incident technique»