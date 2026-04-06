Cambriolage à Ouest-Foire : un militaire et un gendarme déférés pour vol en réunion

Trois individus, dont un militaire en service à Goudiry et un gendarme d’une unité de Dakar, ont été déférés au parquet pour « association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit ». Les faits se sont déroulés vers 04h du matin dans le quartier d'Ouest-Foire.





Selon les éléments de l'enquête de la Brigade de Ouakam, le militaire a utilisé le véhicule de son père pour transporter ses deux complices, un gendarme et un civil. Le trio a dérobé une moto de marque TVS à l'intérieur d'un domicile avant de prendre la fuite. Le propriétaire de l'engin, après avoir filmé la scène, a pris les suspects en chasse jusqu'à la mosquée de la Divinité à Ouakam.





Le militaire, qui se trouvait au volant au moment du déchargement de la moto, a été interpellé sur place. Ses deux complices ont initialement pris la fuite avant d'être identifiés et arrêtés à la suite des premiers interrogatoires. Les trois mis en cause ont reconnu les faits sur procès-verbal devant les enquêteurs.

