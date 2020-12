Remaniement du parti Rewmi: Idy rétrograde Déthié Fall

Voici l'intégralité de la liste des nominations. La nouveauté est que désormais Rewmi compte 8 postes de vice-président



La restructuration du parti Rewmi après l'entrée de son président Idrissa Seck dans la mouvance présidentielle a démarré le dimanche 27 décembre. Et c'est Déthié Fall, déchu récemment de son poste de vice-président qui paye la note la plus salée. Celui qui était considéré comme le numéro 2 de Rewmi a été tout simplement rétrogradé par son mentor politique.Ce dernier lui confie le poste de Secrétaire National chargé du développement industriel du parti Rewmi.Apparemment, le nouveau président du Conseil économique social et environnemental (CESE) n'a pas rangé aux oubliettes la sortie de Déthié Fall contre le nouvel allié lors du passage du ministre de l'Agriculture à l’hémicycle. Déthié Fall avait en effet demandé au président Macky Sall d’amener sa vision au delà Diamniadio. Il reprenait ainsi à son compte les moqueries de son leader Idrissa Seck qui affirmait que la vision du président Macky se limite à Diamniadio. Du temps où il était encore opposant.Dans le cadre de la restructuration du parti Rewmi et conformément à ses statuts, le Président Idrissa Seck, Président du parti, a procédé aux nominations ci-après:-Madame Ndéye Maguette Dièye: 1ère vice-présidente;-Monsieur Yankhoba Diatara: 2ième vice-président;-Madame Awa Gueye kébé: 3ième vice-présidente;-Monsieur Aly Saleh Diop: 4ième vice-président;-Madame Mariétou Dieng: 5ième vice-présidente;-Docteur Lamine Ba: 6ième vice-président;-Madame Soda Mbacké: 7ième vice-présidente;-Monsieur Moustapha Diop: 8ième vice-président;-Monsieur Matar Sèye: Secrétaire Général du parti;-Monsieur Déthié Fall: Secrétaire National chargé du développement industriel;-Monsieur Ousmane Diaïté: Secrétaire National chargé des structures du parti;