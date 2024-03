Remaniement: la réponse de Amadou Bâ sur ses proches virés du gouvernement

A sa sortie de la RTS pour l'enregistrement de son temps d'antenne, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakkar a été interpellé, sur la purge dont ses proches ont été victimes dans le nouveau gouvernement de Sidiki Kaba.



Amadou Ba d'en rire avant d'indiquer à la presse ceci : "non, il faut pas réfléchir de cette manière. Je pense que nous allons à une élection, nous avons besoin de tout le monde sur le terrain pour travailler. Et la coalition Benno Bokk Yakkar part victorieuse ".



Rappelons vendredi- soir, des ministres réputés proches d'Amadou Ba, candidat à la présidentielle de la coalition BBY ont été évincés du nouveau gouvernement. Il s'agit de Cheikh Oumar Hann, maire de Ndioum, ministre de l'éducation nationale d’alors, de Lat Diop, ancien directeur général de la loterie nationale sénégalaise (Lonase) et ministre des sports. Doudou Ka qui avait connu une fulgurante ascension avec l'arrivée de son mentor à la Primature a vu son ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération confié à Mamadou Moustapha Ba.