Remise des attestations de fin de formation aux vacanciers agricoles du DAC de Séfa : une nouvelle génération d’agri-entrepreneurs en marche

Le week-end dernier, le Domaine Agricole Communautaire (DAC) de Séfa situé dans la région de Sedhiou (Sud) a vibré au rythme de la cérémonie de remise des attestations de fin de formation aux vacanciers agricoles. Cet événement, placé sous le signe de la jeunesse, de l’engagement et de l’innovation, marque l’aboutissement d’un programme intensif initié par le PRODAC (Programme des Domaines Agricoles Communautaires).



Durant plusieurs semaines, ces jeunes vacanciers ont bénéficié d’un encadrement complet alliant formation théorique et pratique, leur permettant d’acquérir des compétences solides dans les domaines de la production agricole, de la gestion d’exploitation, de l’entrepreneuriat rural et du civisme communautaire.



Sous la supervision des encadreurs du DAC, ils ont été plongés dans la réalité du travail agricole, de la mise en valeur des parcelles à la transformation et à la commercialisation des produits. Cette expérience immersive a non seulement renforcé leurs capacités techniques, mais aussi consolidé leur esprit d’initiative et leur sens des responsabilités.



S’exprimant lors de la cérémonie, les responsables du DAC et du PRODAC ont salué la motivation et le sérieux des jeunes participants, tout en réaffirmant l’engagement du programme à soutenir la formation et l’autonomisation de la jeunesse rurale. « Ces jeunes repartent avec des outils concrets pour devenir des acteurs de changement dans leurs communautés, porteurs d’un développement agricole durable et inclusif », a souligné un représentant du PRODAC.



La remise des attestations a ainsi symbolisé l’espoir d’une relève agricole consciente, compétente et engagée, prête à contribuer activement à la souveraineté alimentaire et au développement territorial de la région de Sédhiou et du Sénégal en général.



En formant ces vacanciers agricoles, le PRODAC réaffirme sa mission : faire de l’agriculture un levier d’emploi, d’innovation et de dignité pour la jeunesse sénégalaise.