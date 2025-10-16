Remise du Livre Blanc sur le massacre de Thiaroye : Diomaye Faye appelle à « poursuivre la quête de vérité et de mémoire »

Le Livre Blanc sur le massacre de Thiaroye, survenu le 1er décembre 1944, a été remis au président de la République, Bassirou Diomaye Faye ce jeudi 16 octobre 2025, lors d’une cérémonie officielle tenue au Palais de la République.
À cette occasion, le chef de l’État a salué un « acte décisif dans notre marche collective vers la vérité, la justice et la réconciliation avec notre mémoire ».
Pour le Président Faye, Thiaroye n’est pas une page tournée, mais un « chemin qui se poursuit celui d’une Nation qui interroge son passé pour éclairer son avenir, affirmer sa dignité et honorer ses héros ».
« La quête de vérité continue, pierre après pierre, jusqu’à la pleine lumière. Car la mémoire n’a de sens que si elle libère, élève et unit », a-t-il déclaré.
