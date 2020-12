Remous dans le système éducatif: des grèves et des débrayages annoncés à Fatick et à Dakar ce mercredi

L’école sénégalaise va renouer avec les perturbations quelques jours après le démarrage des cours pour l'année académique 2020-2021. Des débrayages et des grèves sont annoncés par le G6, les syndicats les plus représentatifs, section Fatick et le Cusems (Cadre unitaire syndical des Enseignants du Moyen et du Secondaire) de l’académie Pikine- Guédiawaye et Rufisque (Dakar). À l’origine de ces mouvements d’humeur, le non-paiement des indemnités du Baccalauréat et du BFEM.



Le porte-parole des Cusems de Pikine-Guédiawaye Amadou Ba a annoncé l’arrêt des cours à partir de ce mercredi à 10 heures et une grève totale demain, jeudi.



M. Ba d'expliquer: « C’est par rapport aux indemnités liées aux déplacements du Baccalauréat et du Bfem. Nous sommes un peu désolés de la situation parce que le gouvernement en face aurait dû régler cette situation bien avant la date du 30 novembre. Aujourd’hui, nous sommes en décembre. Le constat révèle qu’au niveau de la région de Dakar, le système en place n’a fait aucun effort ne serait-ce que pour honorer les enseignants qui ont été les premiers à accepter la reprise du travail ».



Les syndicalistes ont précisé qu’ils ne demandent pas le partage du gâteau. « Ce qu’on réclame, ce sont nos dus, ni de primes encore moins de fonds communs », ont-ils souligné.



Pour le même motif, le G6 de Fatick va observer une grève totale ce mercredi, après avoir arrêté les cours lundi à 10 heures.