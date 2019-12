Remplacement du FCFA par l'Eco: un banquier sénégalais salue la réforme

L'ancien Premier ministre sénégalais, Abdoul Mbaye, par ailleurs, banquier de formation a salué la réforme du FCFA qui sera remplacé en juillet 2020 par la monnaie Eco, comme l'a année samedi soir à Abidjan le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron.



"Le changement de dénomination qui peut s'appeler A-B n'apporte pas grand chose. La garantie de convertibilité est maintenue par contre. La représentation de la France au sein des décisions c'était pas quelque chose de très utile. La centralisation auprès du trésor français des réserves d'échanges ça aussi c'était pas nécessaire. Il est certain que la banque centrale devra avoir un compte en Euro tout comme elle a en dollars en livre", a expliqué le banquier.



Il s'est réjoui dut fait qu'il n'y aura plus obligation de les déposer auprès du trésor français. "Ça c'est une évolution importante", estime-t-il. Toutefois, l'ex-premier ministre sénégalais pense qu'il y a des réglages à faire pour une bonne mise en oeuvre de cette décision, lors de l'émission Grand Jury sur la Rfm.



Aux côtés d'Emmanuel Macron, le président ivoirien Ouattara a annoncé ce 21 décembre la fin prochaine du franc CFA qui sera remplacé par l'éco. Les huit pays de l'actuelle zone franc en Afrique de l'Ouest vont couper les liens techniques avec le Trésor et la Banque de France, ils géreront eux-mêmes cette monnaie sans interférence de la France.