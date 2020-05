Renald Koeman évacué à l’hôpital ce dimanche suite à des problèmes cardiaques

Cet après-midi, une ambulance est venue chercher Ronald Koeman chez lui pour l'emmener à l'hôpital avec des sirènes bruyantes en raison de problèmes cardiaques. Le rythme avec lequel il a été transporté à l'hôpital et l'intervention rapide de spécialistes lui ont permis de se stabiliser, a écrit The Telegraf



L’agent de l’entraîneur des Pays-Bas, Rob Jansen, a déclaré que l'ancien international était dans un état stable après avoir bénéficié d'un traitement médical. Il a confié à NOS que Koeman ne se sentait pas bien après avoir fait du vélo et a ressenti des douleurs à la poitrine avant d'être transporté à l'hôpital.



Koeman a été transporté d'urgence à l'hôpital après s'être senti mal, a expliqué sa femme Bartina au journal néerlandais De Telegraaf. Il été secouru rapidement. Et c'est la rapidité de l'intervention du service soignant qui a fait qu'il n'a donc subi aucun préjudice grave.



Avec Goal.com