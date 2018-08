Rencontre Macky Sall/Alioune Badara Cissé : Démission, clash ou dégel ?

Le palais de la République cristallise ce lundi l’attention des observateurs de la scène politique. L’ambiance serait-elle électrique ou classique ? Quelle sera la suite du compagnonnage entre Macky Sall et Alioune Badara Cissé ? Le divorce sera-t-il consommé ? Vont-ils discuter et enterrer définitivement la hache de guerre ? Ou ça sera simplement le statuquo ? Des questions qui taraudent l’esprit des journalistes, responsables de l’APR mais aussi de simples citoyens compte tenu du malaise et attaques en règles entre ces deux personnalités.



Nommé pour un mandat de six ans non renouvelable par décret n° 2015 – 1150, du 05 Août 2015, le médiateur de la République va pour la première fois présenté les rapports de l’institution qu’il dirige. Et cela conformément à l’article 18 de la loi n° 99-04 du 29 janvier 1999. Cette rencontre même si c’est dans un cadre purement étatique et institutionnel laisse entrevoir un choc à cause des passes d’armes récurrentes entre les deux hommes.



Le courroux entre Macky Sall et Alioune Badara Cissé remonte à 2012. Des responsables de l’APR ont estimé que Alioune Badara Cissé était en train de faire de l’ombre à leur leader avant d’ensemencer les germes de la division entre le président et son dauphin dans le parti. Malgré sa nomination dans le premier gouvernement au poste de Ministre des Affaires étrangères, le feu continuait de couver. Finalement, il avait été défenestré dès le premier remaniement. Un coup qui avait fait sortir les partisans de Alioune Badara Cissé de leurs réserves et multipliaient ainsi les attaques. Toutefois, grâce à l’entregent de proches et caciques du parti, ils se sont retrouvés. Ce qui a conduit en 2015 à la nomination de ABC comme médiateur de la République. Néanmoins, il avait toujours des problèmes pour accéder au chef de l’Etat, renouer correctement le fil du dialogue. C’est ainsi que dans ces différentes sorties, le président de la République en prend une couche.