Rencontre entre Y en à marre et les candidats à la présidentielle 2024 : la session reportée

La session d'information avec les candidats et représentants de candidats à la présidentielle de 2024 et acteurs de la société civile qui devait se tenir demain jeudi, à la Place des cultures urbaines, n'aura pas lieu. Elle a été reportée.



C'est le mouvement citoyen Y en a marre qui les y avait conviés pour un échange interactif avec des Sénégalais à quelques jours de la présidentielle du 25 février 2024. Et ceci, dans le cadre de leur initiative ‘’Wallu askan wi’’.



A noter que les raisons du report n'ont pas été dévoilées.