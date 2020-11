Rencontre entre la LD Debout et Taxawu Senegaal : va-t-on vers une alliance ?

Une délégation de la LD Debout a rencontré la coalition Taxawu Senegaal mardi 03 novembre 2020, à son siège sis à Sacré-Coeur. "Après avoir évoqué les liens politiques qui existent entre leurs organisations, les deux délégations ont échangé sur la nécessité de mettre en place une plateforme politique ouverte à toutes les forces progressistes et patriotiques pour construire et proposer aux Sénégalais une véritable alternative basée sur les valeurs de justice, de liberté et de démocratie", peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Dans cette perspective, informe la même source, "les deux délégations ont abouti à une large convergence de vues ; aussi, ont-elles convenu de se retrouver de façon périodique pour approfondir cette convergence et poursuivre leurs efforts pour la construction de la dynamique énoncée".