Rencontre entre le SYTJUST et ministre de la Justice : les deux parties s’engagent à trouver des solutions pour mettre fin à la crise

Aïssata Tall Sall, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a reçu ce jeudi 1er février 2024, le Bureau Exécutif National (BEN) du SYTJUST (Syndicat des Travailleurs de la Justice). Selon un communiqué, cette « rencontre a été une occasion de recherche conjointe de solutions aux doléances des travailleurs de la Justice ».



D’après le document, les « deux parties ont aussi abordé la question de la grève des travailleurs de la justice et se sont engagées à œuvrer ensemble pour trouver des solutions satisfaisantes pour mettre un terme à la crise. La chancellerie a été encore on ne plus clair qu'elle est phase avec le SYTJUST par rapport aux préoccupations des travailleurs de justice ».



Le Bureau Exécutif National souligne que « Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a fait montre d'écoute attentive et de bonne compréhension à l'endroit des plénipotentiaires des travailleurs de la Justice qui lui ont manifesté toute leur disposition à œuvrer avec son autorité pour le retour de la sérénité dans le service public de la justice », précise-t-on dans le communiqué, ajoutant que « d'autres rencontres sont en perspectives ».