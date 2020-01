Rencontre entre le ministre de la Fonction publique et les syndicats d’enseignants jeudi prochain

Le ministre de la Fonction publique, Mariama Sarr, va rencontrer, jeudi 16 janvier, les syndicats d’enseignants, qui menacent de paralyser tout le système éducatif si les accords signés avec le gouvernement depuis 2014 ne sont pas respectés. L’annonce a été faite par son directeur de Cabinet, Mamadou Camara Fall qui a appelé les acteurs de l’éducation à faire preuve de retenue.



Face à la presse lundi, Mamadou Camara Fall a d'abord fait un petit rappel sur ce qui a été déjà réalisé depuis l’installation de Mariama Sarr à la tête du ministère de la Fonction publique. « Sur ces derniers mois, on a noté la mise en disposition de plusieurs milliers d’actes à titre d’exemple sous le magistère de Mme Mariama Sarr de fin septembre 2017 à nos jours. Nous avons pu réaliser un chiffre appréciable de 25 655 actes produits impactant une population de 47 919 agents. Et là, il faut noter que les enseignants se taillent la part du lion, parce qu’ils représentent au moins 4/5 des effectifs de la fonction publique », a déclaré le directeur de Cabinet du ministre.



Il a, par ailleurs, annoncé une rencontre entre le ministre et les syndicats d’enseignants regroupés autour du G20 (Une vingtaine de syndicats d'enseignants de l'élémentaire et du moyen secondaire, et du G7 (syndicats les plus représentatifs du secteur), jeudi 16 janvier prochain. « On veut mettre à profit cette rencontre pour aborder les questions préoccupantes majeures qu’ils ont bien voulu poser sur la table », a-t-il souligné.



À l’en croire, cette rencontre pour objectif de passer en revue les questions nouvelles parce que, a-t-il expliqué : « Depuis un certain temps, des préavis ont été déposés sur la table du gouvernement ». Selon lui, « il s’agira pour le ministère de la Fonction publique d'échanger avec les acteurs pour préparer la prochaine session du monitoring qui sera présidée par le ministre Cheikh Kanté », chargé du suivi du Plan Sénégal émergent (PSE).



Le directeur de Cabinet rassure qu’à l’instar de cette rencontre avec les acteurs du secteur de l’éducation, le ministère de la Fonction publique envisage de même « des rencontres périodiquement avec les partenaires », une façon pour Mariama Sarr lever les malentendus et de « s’accorder sur l’essentiel ».