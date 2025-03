Rencontre littéraire au lycée Birago Diop : Le rôle du livre dans l’éducation et l’épanouissement intellectuel au menu d'un débat

Le lycée d'excellence Birago Diop de Dakar a accueilli une rencontre littéraire axée sur l'importance capitale du livre dans l'éducation et le développement intellectuel. Lors de cet échange, les pénalistes ont insisté sur l'urgence de promouvoir la lecture auprès des jeunes. L'événement, organisé par l'Association pour la promotion du livre et de la lecture, a vu la participation d'Ibrahima Kane, ancien élève de l'établissement et auteur d'un ouvrage engagé.





« Elle s’adresse d’abord à la jeunesse. C’est de leur dire que l’avenir leur appartient demain. Et venir à Birago, c’est pour leur dire que j’espère, on espère que demain, c’est eux qui vont écrire les pages de notre histoire, de l’histoire Africaine d’abord, mais de l’histoire du Sénégal. Donc, en lisant ce livre, c’est mon reflet. C’est le reflet de ma personne. C’est le reflet de mes ambitions », a indiqué Ibrahima Kane.



Selon Lala Ndiaye Diara, surveillante générale du lycée Birago Diop, cette rencontre s’inscrit dans une volonté de promouvoir la lecture auprès des jeunes. À une époque où les réseaux sociaux occupent une place prépondérante dans leur quotidien.



« On a même initié un élève un livre. Nos grands-parents, ils ont un niveau moyen. Mais vous les voyez s’exprimer comme des gens qui ont le doctorat ou la licence. Alors qu'actuellement, on voit des étudiants qui ont le master 2, le master 3, master 5, qui ne savent même pas parler un bon français », témoigne Lala Ndiaye Diara.



Âgées de 18 ans et élève en classe de terminale au lycée d’excellence Birago Diop, l’auteur du livre ‘’les personnes ouvertes’’, Seynabou Kane a ouvert des thématiques sensibles et préoccupantes telles que les violences conjugales. Elle a exprimé son indignation face à ces fléaux qui persiste dans la société.



« C’est le fait de se rendre compte, de ces injustices sociétales que vivent les femmes pour viol, les violences conjugales. C’est le fait de montrer, d’expliquer comment elles ressentent ce qu’elles vivent. Et je pense aussi, c’est ça l’appelle à l’empathie », explique Seynabou Kane au micro d'iRadio.



Cette rencontre a permis aux élèves d’échanger avec l’auteur et de réfléchir sur l’importance de la lecture comme outil de sensibilisation et de transformation social. Une initiative magnifiée par les participants.