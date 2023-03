Rendez-vous mardi 7 mars pour les premières images du nouveau Lexus UX

Le Lexus UX n'est pas le SUV premium le plus connu du marché à l'ombre des Audi, Mercedes et autres BMW, pourtant il continue sa carrière et Lexus apporte quelques modifications à l'occasion du millésime 2023.



Extérieurement, ne cherchez pas car il n'y a aucune modification sur le plan esthétique. Il conserve son look toujours aussi atypique, qui n'a finalement pas pris une ride, mais reste très différenciant par rapport à la concurrence. C'est finalement à l'intérieur que l'on trouve le principal changement, qui concerne le système multimédia dont l'écran peut désormais atteindre 12 pouces, suivant les finitions contre 10,3 pouces auparavant. Plus proche du conducteur, l'écran devient tactile, ce qui entraîne la disparition du pavé tactile central si peu pratique. Il est remplacé par un rangement.



C'est toutefois la version électrique, UX 300e, qui reçoit les modifications les plus notables avec l'adoption d'une nouvelle batterie, qui passe de 54,3 kWh à 72,8 kWh, dont l'autonomie augmente de plus de 40 % atteignant désormais 450 km. Pas de changement au niveau du moteur puisqu'il s'agit toujours du même bloc de 184 ch, qui anime notamment le Toyota C-HR.



Nous vous donnons rendez-vous demain pour l'essai de ce nouveau UX qui se déroulera dans la région d'Aix en Provence. Pour l'occasion, nous serons au volant de la version hybride, le 250h.