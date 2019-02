René Sadi: au Cameroun, «le MRC doit jouer son rôle dans le respect des lois»

Le principal opposant camerounais, Maurice Kamto a été arrêté lundi dernier. Ses avocats disent qu’il fait l’objet d’une enquête pour « rébellion » et « incitation à l’insurrection ». En cause, des manifestations non autorisées et qui ont conduit au saccage de certaines ambassades en Europe. Le MRC (Mouvement pour la renaissance du Cameroun), le parti de Kamto, dément avoir organisé ces manifestations. « Laissons l’enquête suivre son cours » dit pour sa part le ministre de la Communication, René Sadi. Il répond aux questions de Bineta Diagne.