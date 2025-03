Renforcement de la démocratie : Amadou Ba et Mamadou L. Dianté soulignent l'importance du dialogue et de la société civile

Représentant Malick Ndiaye, Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, le député Amadou Ba de Pastef a rappelé que la démocratie est un processus "vivant" alimentée par le dialogue, la transparence et la participation des citoyens. Lors de la présentation officielle des Ambassadeurs de la Paix et du lancement de l’Observatoire National de la Démocratie, il a souligné une "avancée significative", offrant un cadre structuré pour analyser et anticiper les défis de la gouvernance démocratique.



Selon lui, la "démocratie, n'est pas une destination figée, mais un processus vivant qui se nourrit du dialogue, de la transparence et de participation citoyenne".



Le parlementaire s’exprimait ce mardi lors de la présentation officielle des Ambassadeurs de la Paix et le lancent de l’Observatoire National de la Démocratie.



Pour Amadou Ba, député de la mouvance présidentielle, la mise en place de l'Observatoire National de la Démocratie constitue une "avancée significative, car il offre un cadre structuré pour suivre, analyser et anticiper les défis liés à gouvernance démocratique…. des représentants diplomatiques-notamment l'Union Européenne et l'Ambassade de Grande-Bretagne qui témoignent de l’importance de l'accompagnement International dans ces dynamiques locales a la quête de progrès".



"Ensemble, la main dans la main, nous pouvons bâtir un Sénégal plus juste, démocratique et résolument tourné vers l'avenir", a ajouté Amadou Ba.



Prévenir les conflits et promouvoir la démocratie



De son côté, Mamadou Lamine Dianté, Président du Haut Conseil du Dialogue Social, a appelé la société civile à continuer à jouer un rôle décisif dans la consolidation du choix des nations et la stabilité nationale. Selon lui, elle doit appuyer les acteurs institutionnels et les partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre de mécanismes appropriés de prévention des conflits et de promotion de la démocratie au Sénégal.



" La société civile a joué et devra continuer de jouer un rôle important pour consolider cette place de choix que nous occupons dans le concert des nations. Dans cette perspective, il est important que la société civile vienne en appui aux acteurs institutionnels et avec le soutien des partenaires techniques et financiers pour consolider la stabilité nationale", a-t-il affirmé.



Pour Mamadou Lamine Dianté, cette activité aura pour impact la "mise en place de mécanismes adaptés qui devront permettre de mieux prévenir les conflits et de promouvoir la démocratie au Sénégal. L’Institution tripartite nationale de dialogue social que j’ai l’honneur de présider marque donc son engagement pour jouer sa partition dans le monde du travail qui est son domaine d’intervention".