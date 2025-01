Renforcement de la sécurité des hôtels : Pape Berenger Ngom salue et plaide pour une police touristique

« En tant qu’acteur du secteur tourisme, je trouve que cette décision est comme une avancée significative pour la sécurité et la sérénité des visiteurs. C'est quelque chose qui était très attendu par les acteurs du secteur du tourisme parce que ce qui renforce la sécurité dans le secteur pourra également promouvoir la destination Sénégal », a-t-il déclaré sur les ondes de Sud FM.

Selon lui, la création de cette police spécialisée est une réponse appropriée aux préoccupations croissantes en matière de sécurité dans le tourisme. « Elle témoigne aussi de la volonté du gouvernement de protéger non seulement les touristes, mais les professionnels du secteur en favorisant un environnement sûr et accueillant. Je suis convaincu que cette initiative contribuera à renforcer la confiance des voyageurs afin de promouvoir notre destination comme un lieu sûr et agréable », a ajouté M. Ngom.

Plaidant pour une police touristique active dans les stations balnéaires, Pape Berenger Ngom a proposé : « Une police touristique bien équipée et opérationnelle, effectuant des rondes régulières dans les zones balnéaires, serait d’une grande utilité. Il est crucial de recruter des agents de sécurité intègres et bien formés pour garantir l’efficacité du dispositif ».

Enfin, le président de l’APHORES appelle à la mise en place, au sein des établissements hôteliers, de mécanismes internes de sécurité adaptés aux attentes des clients. « Il est essentiel d’instaurer des dispositifs de sécurité performants et conformes aux standards internationaux pour assurer la sérénité des visiteurs et des professionnels », a-t-il conclu.

La récente décision du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mountaga Diao, de renforcer la sécurité des infrastructures hôtelières et des touristes après l’attaque armée contre l’hôtel Riu Baobab de Pointe Sarène, a été saluée par Pape Berenger Ngom, président de l’Association des Professionnels de l’Hôtellerie et de la Restauration du Sénégal (APHORES). Il insiste sur la nécessité d’un dispositif de sécurité performant répondant aux attentes des clients.