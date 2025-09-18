Renforcement des partenariats : Le Président Diomaye Faye et le PCA d'Ecobank explorent de nouveaux axes de collaboration

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience ce jeudi 18 septembre 2025 à Pape Madiaw Ndiaye, président du conseil d’administration d’Ecobank Transnational Incorporated.
D’après une note publiée par la Présidence du Sénégal, cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des partenariats stratégiques entre l’État du Sénégal et les acteurs majeurs du secteur bancaire panafricain.
À cette occasion, le groupe Ecobank a réaffirmé son engagement à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la vision « Sénégal 2050 », une feuille de route ambitieuse pour le développement durable et inclusif du pays.
Plusieurs axes de collaboration ont été évoqués, notamment le financement direct de projets structurants dans le domaine des infrastructures, ainsi que l’appui au secteur privé à travers des services de conseil et de soutien ciblés.
