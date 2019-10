Renouvellement du Bureau de l’Assemblée nationale: Le SEP de BBY exprime son adhésion totale

Le Secrétariat Exécutif Permanent de Bennoo Bokk Yaakaar (SEP/BBY) a exprimé son adhésion totale suite au renouvellement du Bureau de l’Assemblée nationale, tant qu’il contribue au renforcement de l’unité dans la coalition, socle politique et organisationnel qui de toutes les victoires qui ont jalonné son parcours remarquable depuis 2012.



« Appréciant le renouvellement du Bureau de l’Assemblée nationale intervenu le mardi 15 octobre 2019, le Secrétariat Exécutif Permanent de Bennoo Bokk Yaakaar (SEP/BBY) se réjouit de l’entrée de nouveaux membres et le déploiement d’anciens dans des commissions techniques », lit-on dans le communiqué.



Cette mesure, outre le fait qu’elle présente une plus grande diversité de la coalition, traduit, en pratique, l’option politique de Macky Sall, soucieux de la représentation des différentes composantes de BBY dans toutes les institutions de la république, estiment les leaders.



En conséquence, le SEP/BBY appelle l’ensemble des militants à consolider « l’esprit Benno », pour contribuer plus efficacement à la mise en œuvre, par le gouvernement, des politiques initiées par Macky Sall.



C’est, du reste, une telle option pour l’unité portée par le président de la République, à travers ses multiples appels au dialogue, tient à rassembler et à mobiliser le plus largement les forces vives de la nation pour la construction d’un « Sénégal de tous, un Sénégal pour tous ».



Au surplus, dans un contexte où le volet politique du dialogue national suit son cours et que l’apaisement politique se fait jour avec les retrouvailles de l’ancien président Abdoulaye Wade et le chef de l’Etat, Macky Sall, et la libération de Khalifa Sall, suite à la grâce présidentielle, il est impératif de faire preuve d’ouverture et de se donner une seule ambition : « la défense de l’intérêt supérieur du peuple sénégalais ».